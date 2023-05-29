Правительство РФ утвердило введение обязательной маркировки для детской воды

Соответствующее постановление предписывает участникам оборота упакованной воды наносить специальную маркировку на товар и предоставлять данные в информационную систему мониторинга с первого сентября 2023 года, а также информацию об обороте и выводе из оборота указанной упакованной воды с первого марта 2024 года.