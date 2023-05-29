Правительство РФ утвердило введение обязательной маркировки для детской воды

Правительство Российской Федерации утвердило введение обязательной маркировки воды для детского питания с первого сентября 2023 года. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Соответствующее постановление предписывает участникам оборота упакованной воды наносить специальную маркировку на товар и предоставлять данные в информационную систему мониторинга с первого сентября 2023 года, а также информацию об обороте и выводе из оборота указанной упакованной воды с первого марта 2024 года.
Заместитель гендиректора оператора «Честного знака» – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов заявил, что более 60% производителей уже оснастили свои линии необходимым оборудованием. По его словам, цифровая маркировка позволит существенно затруднить подделку и фальсификацию продукции, облегчить выявление нарушителей.
Ранее сообщалось о намерениях властей ограничить продажу одноразового пластика близ озера Байкал. Причиной необходимости введения такой меры является ухудшающаяся экологическая ситуация вокруг водоема.