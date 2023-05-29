Российским уклонистам могут значительно усложнить поиск работы

Предлагается добавить четвертую часть в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая касается нарушения государственных нормативных требований охраны труда. Также предлагают увеличить штрафы за прием на работу граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет, до диапазона от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. В настоящее время работодателям грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за это нарушение.