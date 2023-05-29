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Российским уклонистам могут значительно усложнить поиск работы

Общество
Российским уклонистам могут значительно усложнить поиск работы

В Государственную думу внесен законопроект, ужесточающий наказание для работодателей, которые трудоустроят военнообязанных и призывников, не предоставивших документы воинского учета. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Законопроект предлагает ввести штрафы для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100тыс. рублей за трудоустройство военнообязанных и призывников, не предоставивших документы воинского учета.

Предлагается добавить четвертую часть в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая касается нарушения государственных нормативных требований охраны труда. Также предлагают увеличить штрафы за прием на работу граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет, до диапазона от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. В настоящее время работодателям грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за это нарушение.

Ранее СМИ сообщили, что члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложили перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. Соответствующее предложение было направлено главе Минтруда Антону Котякову.
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