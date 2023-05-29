Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Эрдогану для обсуждения конфликта с Россией

Сегодня, 29 мая, Зеленский позвонил Эрдогану для того, чтобы обсудить текущую ситуацию в конфликте России и Украины, а также повторно поздравить победившего в выборах президента. Как сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера, отдельное внимание во время телефонных переговоров было уделено вопросам безопасности в регионе.