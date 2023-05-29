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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Эрдогану для обсуждения конфликта с Россией

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Эрдогану для обсуждения конфликта с Россией

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня, 29 мая, Зеленский позвонил Эрдогану для того, чтобы обсудить текущую ситуацию в конфликте России и Украины, а также повторно поздравить победившего в выборах президента. Как сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера, отдельное внимание во время телефонных переговоров было уделено вопросам безопасности в регионе.

Ранее Зеленеский в своих социальных сетях опубликовал пост, где поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он надеется, что дальнейшая работа Эрдогана сможет укрепить стратегические отношения с Украиной, а также позволит эффективнее сотрудничать в вопросе обеспечения безопасности в зоне боевых действий.
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