Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Эрдогану для обсуждения конфликта с Россией

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Сегодня, 29 мая, Зеленский позвонил Эрдогану для того, чтобы обсудить текущую ситуацию в конфликте России и Украины, а также повторно поздравить победившего в выборах президента. Как сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера, отдельное внимание во время телефонных переговоров было уделено вопросам безопасности в регионе.
Ранее Зеленеский в своих социальных сетях опубликовал пост, где поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он надеется, что дальнейшая работа Эрдогана сможет укрепить стратегические отношения с Украиной, а также позволит эффективнее сотрудничать в вопросе обеспечения безопасности в зоне боевых действий.