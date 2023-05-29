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США озаботились русофобией в правительстве Польши

Политика
США озаботились русофобией в правительстве Польши

Посол США в Польше Марк Бжезиньский заявил об обеспокоенности Америки из-за русофобских законов.

Как сообщает сайт RT, сама польская комиссия по изучению «влияния России» и законопроекты, предложенные ей, лишь вызывают настороженность у представителей Штатов. Отдельно дипломата смущает «снижение возможностей голосующих» и отсутствие четкого, юридически выверенного процесса для суда, принимающего решение по обращению комиссии.

С другой стороны, посол назвал правильным направление закона на рассмотрение, параллельно с подписанием, у президента Польши Анджея Дуды.

Ранее Варшава заявила о создании новой комиссии, изучающей «влияние» России на Польшу.
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