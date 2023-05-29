США озаботились русофобией в правительстве Польши

Посол США в Польше Марк Бжезиньский заявил об обеспокоенности Америки из-за русофобских законов.
Как сообщает сайт RT, сама польская комиссия по изучению «влияния России» и законопроекты, предложенные ей, лишь вызывают настороженность у представителей Штатов. Отдельно дипломата смущает «снижение возможностей голосующих» и отсутствие четкого, юридически выверенного процесса для суда, принимающего решение по обращению комиссии.
С другой стороны, посол назвал правильным направление закона на рассмотрение, параллельно с подписанием, у президента Польши Анджея Дуды.
Ранее Варшава заявила о создании новой комиссии, изучающей «влияние» России на Польшу.