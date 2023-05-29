США озаботились русофобией в правительстве Польши

Как сообщает сайт RT, сама польская комиссия по изучению «влияния России» и законопроекты, предложенные ей, лишь вызывают настороженность у представителей Штатов. Отдельно дипломата смущает «снижение возможностей голосующих» и отсутствие четкого, юридически выверенного процесса для суда, принимающего решение по обращению комиссии.