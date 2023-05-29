Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные государства не могут смириться с непринятием Россией навязываемых ценностей. Об этой идеологической дилемме он рассказал в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.
Макгрегор отметил, что суверенное поведение Москвы, самостоятельность политики России, расцениваются на Западе как «преступление», за которое он хочет «уничтожить ее». Североатлантический альянс не желает признавать свое поражение в противостоянии с Кремлем и именно поэтому отказывается от мирных переговоров по украинскому кризису. Экс-военный считает, что самостоятельный путь России является ее главным преимуществом в конфронтации с Западом, к тому же, по его мнению, все больше европейцев склоняются ко взглядам россиян.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Москва пойдет на переговоры только тогда, когда достигнет целей СВО. Политик подчеркнул необходимость продолжения поддержки Киева Западом.