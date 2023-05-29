Макгрегор отметил, что суверенное поведение Москвы, самостоятельность политики России, расцениваются на Западе как «преступление», за которое он хочет «уничтожить ее». Североатлантический альянс не желает признавать свое поражение в противостоянии с Кремлем и именно поэтому отказывается от мирных переговоров по украинскому кризису. Экс-военный считает, что самостоятельный путь России является ее главным преимуществом в конфронтации с Западом, к тому же, по его мнению, все больше европейцев склоняются ко взглядам россиян.