Axios: Демократы должны отвечать Байдену заготовленными одобрениями

Американские СМИ сообщили о том, что представителям демократической партии, которой руководит президент США Джо Байден, дали указания, как правильно реагировать на соглашение между Белым домом и Конгрессом касательно госдолга страны.
Документ, который попал в руки издания Axios гласит, что демократы, которые будут присутствовать на заседании касательно решения Байдена и Конгресса США о повышении потолка госдолга, должны будут реагировать на принятые меры исключительно так, как указано в документе. То есть демократы должны будут говорить, что принятое Байденом и Конгрессом решение «защищает народ США» и «не дает представителям республиканской партии развивать дефолт в стране».
Ранее стало известно, что в документе, который согласовали Байден и Конгресс принятые меры по предотвращению дефолта в стране включают в себя поднятие потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Это решение принято в связи с тем, что в конце 2024 года в Штатах пройдут выборы, а значит дальнейшие экономические проблемы, которые появятся после окончания действия документа, будут возложены на следующего президента США.