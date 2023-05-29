Axios: Демократы должны отвечать Байдену заготовленными одобрениями

Ранее стало известно, что в документе, который согласовали Байден и Конгресс принятые меры по предотвращению дефолта в стране включают в себя поднятие потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Это решение принято в связи с тем, что в конце 2024 года в Штатах пройдут выборы, а значит дальнейшие экономические проблемы, которые появятся после окончания действия документа, будут возложены на следующего президента США.