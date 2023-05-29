Продажу пластика планируют ограничить возле озера Байкал

Глава министерства природы Александр Козлов заявил, что планирует выпустить законопроект, ограничивающий продажу одноразового пластика возле озера Байкал. Об этом сообщил сайт издания RT.
Основной причиной для такого шага Козлов назвал ухудшающееся экологическое состояние около водоема.
«Это позволит отработать на одной из наиболее чувствительных природных территорий механизм предотвращения попадания одноразового пластика в окружающую среду», - заявил Козлов.
Отдельно он отметил, что сохранение водоема, содержащего в себе 20% пресной воды всего мира, является приоритетной задачей для государства.
Ранее в акватории Байкала зафиксировали подземные толчки с магнитудой 4,4. В результате землетрясения никто не пострадал.