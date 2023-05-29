Жители Дагестана задержаны за разбой после избиения «наркоторговца»

В ходе допроса они рассказали, что находились в компании знакомых девушек. Одной из них написал мужчина, предложивший привезти наркотики. Молодые люди решили наказать автора сообщения и дождавшись его приезда, усадили его в его же собственную машину, отъехали от дома и избили.