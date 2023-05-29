Жители Дагестана задержаны за разбой после избиения «наркоторговца»

Полицией Дагестана задержаны двое 20-летних жителей поселка Семендер, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает МВД Дагестана.
В ведомстве рассказали, что 35-летний житель Шамильского района сообщил в дежурную часть Кировского отдела полиции, что неизвестные, применив насилие, угнали его автомобиль ВАЗ-217030 стоимостью 270 000 рублей. Подозреваемые были установлены и доставлены в полицейский отдел.
В ходе допроса они рассказали, что находились в компании знакомых девушек. Одной из них написал мужчина, предложивший привезти наркотики. Молодые люди решили наказать автора сообщения и дождавшись его приезда, усадили его в его же собственную машину, отъехали от дома и избили.
Пострадавший смог сбежать и написать заявление в полицию. Автомобиль был изъят и возвращен владельцу. Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицейские устанавливают причастность заявителя к обороту наркотиков и достоверность показаний фигурантов дела.
Ранее СМИ сообщили, что житель Дагестана украл дорогой мобильный телефон у уснувшего в мечети мужчины. Позднее он разбил устройство из-за того, что не смог разблокировать его.