Теннисист Новак Джокович: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие»

Сербский теннисист и третья ракетка мира Новак Джокович прокомментировал обостряющуюся ситуацию в Косово на французском чемпионате «Ролан Гаррос».
Сегодня, 29 мая, Джокович вышел во второй тур «Ролан Гаррос». Во время матча он взял маркер и написал на камере, которая снимала чемпионат:
«Косово – сердце Сербии! Остановите насилие».
Таким образом Джокович высказался о вооруженных столкновениях между мирными гражданами Сербии и полицией в Косово, которая открыла огонь по ним.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград приложит максимум усилий для того, чтобы не допустить появления новых жертв в Косово, а также урегулировать текущую нестабильную ситуацию. На данный момент вооруженные силы Сербии стоят на границе с Косово для того, чтобы защитить своих граждан от вооруженных нападений.