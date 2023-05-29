Теннисист Новак Джокович: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие»

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград приложит максимум усилий для того, чтобы не допустить появления новых жертв в Косово, а также урегулировать текущую нестабильную ситуацию. На данный момент вооруженные силы Сербии стоят на границе с Косово для того, чтобы защитить своих граждан от вооруженных нападений.