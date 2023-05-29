В МЧС рассказали подробности о последствиях обрушения пролетов моста в Северной Осетии

Главное управление МЧС России по РСО-Алания сообщило, что в результате обрушения пролетов 100-метрового моста были повреждены проходящие под конструкцией газовая труба и коллектор. Об этом региональное управление пишет в официальном Telegram-канале.
Сообщается, что ограничения поставок газа для населения сел нет. Проведение внепланового заседания КЧС и ПБ РСО-Алания уже запланировано – будет решаться вопрос устранения попадания сточных вод в реку и ремонт коллектора.
Ранее сообщалось об обрушении двух пролетов 100-метрового моста (примерно 20-25 метров) в районе сел Ногир и Михайловское в Северной Осетии. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. Причиной произошедшего называется подмыв опоры моста водой.