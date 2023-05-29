Россиян предупредили о надвигающейся активности клещей

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Людмила Карань рассказала россиянам об опасности, связанной с ростом количества клещей в лесах страны.
Как сообщает сайт RT, основной группой риска считаются дачники и те, кто ходит в поход - постоянно имеющие контакт с листвой и деревьями, на которых клещи и обитают.
«Идеальные условия для клещей — умеренная влажность и тепло. Жару и сухость они не любят», - отметила Карань.
Пиком активности клещей был назван июнь. Чтобы обезопасить себя специалист порекомендовала обрабатывать свои загородные участки специальным репеллентом, носить правильную одежду, закрывающую открытые участки кожи, если вы собираетесь в лес и осматривать себя после возвращения домой.
Если вы обнаружите клеща, прицепившегося к вам, обязательно отнесите его на экспертизу в лабораторию, чтобы исключить риск заболевания энцефалитом и другими неприятными болезнями.
Ранее Роспотребнадзор дал советы, которые помогают избежать укуса клеща.