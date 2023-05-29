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Россиян предупредили о надвигающейся активности клещей

Общество
Россиян предупредили о надвигающейся активности клещей

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Людмила Карань рассказала россиянам об опасности, связанной с ростом количества клещей в лесах страны.

Как сообщает сайт RT, основной группой риска считаются дачники и те, кто ходит в поход - постоянно имеющие контакт с листвой и деревьями, на которых клещи и обитают.

«Идеальные условия для клещей — умеренная влажность и тепло. Жару и сухость они не любят», - отметила Карань.

Пиком активности клещей был назван июнь. Чтобы обезопасить себя специалист порекомендовала обрабатывать свои загородные участки специальным репеллентом, носить правильную одежду, закрывающую открытые участки кожи, если вы собираетесь в лес и осматривать себя после возвращения домой.

Если вы обнаружите клеща, прицепившегося к вам, обязательно отнесите его на экспертизу в лабораторию, чтобы исключить риск заболевания энцефалитом и другими неприятными болезнями.

Ранее Роспотребнадзор дал советы, которые помогают избежать укуса клеща.
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