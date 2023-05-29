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Главный евродипломат Боррель осознал, что Россия не отступит

Политика
Главный евродипломат Боррель осознал, что Россия не отступит

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия пойдет на переговоры только если выиграет в противостоянии с Украиной. Об этом сообщает западная пресса.

Он отметил, что не оптимистичен относительно того, что может произойти в конфликте этим летом. Боррель добавил, что он наблюдает сосредоточение войск с обеих сторон и что Россия неоднократно давала понять, что не отступит, пока цели СВО не будут достигнуты.

Глава внешней политики ЕС подчеркнул, что необходимо быть готовыми к продолжению конфликта и продолжать оказывать помощь киевской власти, так как она «не сможет защитить саму себя». Военное присутствие России на Украине он назвал «колоссальным».

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС намерены нарастить объемы поставляемой Киеву военной помощи. Он отметил, что страны Европы обучили около 15 тысяч бойцов ВСУ.
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