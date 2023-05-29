Главный евродипломат Боррель осознал, что Россия не отступит

Он отметил, что не оптимистичен относительно того, что может произойти в конфликте этим летом. Боррель добавил, что он наблюдает сосредоточение войск с обеих сторон и что Россия неоднократно давала понять, что не отступит, пока цели СВО не будут достигнуты.