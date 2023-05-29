Китайские ученые обнаружили самое высокое дерево в Азии на территории Тибетского автономного района

Китайские ученые обнаружили самое высокое дерево в Азии. Им оказался кипарис гималайский (Cupressus torulosa), который растет на территории Тибетского автономного района и достигает в высоту 102,3 метра, пишет издание China Daily.
Дерево находится в национальном природном заповеднике Большого каньона Ярлунг Цангпо города Ньингчи. Исследователям удалось измерить гиганта с помощью дронов и лазерного радара. В течение одной экспедиции на глаза ученым попалось множество деревьев, высота которых превышает 85 метров, в том числе 25 штук высотой более 90 метров, говорится в статье.
Специалисты пришли к выводу, что Тибет обладает самой высокой плотностью деревьев гигантских размеров в КНР и в Азии вообще. Отмечается, что именно кипарис гималайский власти Китая включили в список растений, которые находятся под государственной охраной первой категории.