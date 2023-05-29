Китайские ученые обнаружили самое высокое дерево в Азии на территории Тибетского автономного района

Дерево находится в национальном природном заповеднике Большого каньона Ярлунг Цангпо города Ньингчи. Исследователям удалось измерить гиганта с помощью дронов и лазерного радара. В течение одной экспедиции на глаза ученым попалось множество деревьев, высота которых превышает 85 метров, в том числе 25 штук высотой более 90 метров, говорится в статье.