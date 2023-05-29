Губернатор Вячеслав Гладков хочет встретиться с вышедшим с аккордеоном против украинской ДРГ мужчиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира сообщил, что желает провести встречу с аккордеонистом, который во время атаки украинских ДРГ на Грайворонский округ исполнял «День Победы». Слова главы региона передают «РИА Новости».
Гладков во время очередного общения с жителями области получил предложение о награждении мужчины, «который не побоялся врага, без оружия, с аккордеоном вышел лицом к лицу к фашистам и сыграл "День Победы"». Губернатор сообщил, что аккордеониста к настоящему времени не могут найти – о его местонахождении поступала самая разная информация. Политик пообещал, что в будущем постарается встретиться с ним лично, чтобы узнать подробности произошедшего и поделиться информацией с жителями региона.
Ранее сообщалось, что спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов обрушенного дома в Луганской Народной Республике. Инцидент произошел в городе Красный Луч.