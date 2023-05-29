Миллиардер Илон Маск заявил о недооцененной космической программе Китая

Многие недооценивают намерения Китая по реализации своей космической программы, несмотря на то, что она гораздо более продвинутая, чем принято считать, написал Маск в своих социальных сетях. Таким образом КНР развивает свою космическую сферу активнее, чем от него этого ожидают.