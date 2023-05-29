Миллиардер Илон Маск заявил о недооцененной космической программе Китая

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск прокомментировал заявления Пекина о том, что Китай собирается произвести высадку своего астронавта на поверхность Луны в течение семи лет.
Многие недооценивают намерения Китая по реализации своей космической программы, несмотря на то, что она гораздо более продвинутая, чем принято считать, написал Маск в своих социальных сетях. Таким образом КНР развивает свою космическую сферу активнее, чем от него этого ожидают.
Ранее управление китайской программы пилотируемых полетов сообщило о своем новом космическом плане, согласно которому астронавты страны должны будут высадиться на поверхность Луны до 2030 года. Также в этом проекте запланировано более подробное изучение спутника и исследование его образцов.