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МВД Абхазии отрицает задержание представителей оппозиции перед акцией протеста

Политика
МВД Абхазии отрицает задержание представителей оппозиции перед акцией протеста

Министерство внутренних дел Абхазии опровергает сообщения о задержаниях представителей оппозиции.

Как сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, никто из правительства Абхазии не давал указания задерживать оппозиционеров, а работа ведомства ведется «штатно».

«В органы внутренних дел были доставлены восемь человек, в частности, четверо «воров в законе», - заявляют в пресс-центре МВД.

Обвинения в неправомерных и превентивных задержаниях поступают в связи с предстоящей акцией протеста, организованной оппозицией. Главной причиной для митингов считается повышения тарифов на свет, продажа недвижимости покупателям из других стран и начало торговли с Грузией.

Ранее издание RT сообщило, что сайт МИД Абхазии восстановил свою работу после атаки украинских хакеров.
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