МВД Абхазии отрицает задержание представителей оппозиции перед акцией протеста

Обвинения в неправомерных и превентивных задержаниях поступают в связи с предстоящей акцией протеста, организованной оппозицией. Главной причиной для митингов считается повышения тарифов на свет, продажа недвижимости покупателям из других стран и начало торговли с Грузией.