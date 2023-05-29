МВД Абхазии отрицает задержание представителей оппозиции перед акцией протеста

Министерство внутренних дел Абхазии опровергает сообщения о задержаниях представителей оппозиции.
Как сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, никто из правительства Абхазии не давал указания задерживать оппозиционеров, а работа ведомства ведется «штатно».
«В органы внутренних дел были доставлены восемь человек, в частности, четверо «воров в законе», - заявляют в пресс-центре МВД.
Обвинения в неправомерных и превентивных задержаниях поступают в связи с предстоящей акцией протеста, организованной оппозицией. Главной причиной для митингов считается повышения тарифов на свет, продажа недвижимости покупателям из других стран и начало торговли с Грузией.
Ранее издание RT сообщило, что сайт МИД Абхазии восстановил свою работу после атаки украинских хакеров.