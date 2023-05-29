Саратовские врачи борются за жизнь попавшего в реанимацию из-за курения вейпа подростка

Инцидент произошел 29 мая. 15-летнего подростка скорая помощь доставила в больницу вечером. В анамнезе больного присутствуют головокружение, потеря сознания, пена изо рта с кровью. Юноша в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментами. Костин отметил, что «сердце и легкие не справляются», по его словам, сердечная мышца дважды отказывала, но врачи смогли восстановить ее работу. У подростка наблюдается отек легких.