Крупный китайский город оказался на грани банкротства

Ухань, один из крупнейших городов Китая, оказался настолько стесненным в средствах, что ему приходится влезать в «долговую яму».
Как сообщает сайт агентства CNN, администрация города требует от локальных компаний в кратчайшие сроки погасить свои кредиты. Такой шаг, по мнению экспертов, может означать лишь то, что Ухань находится в крайне тяжелом финансовом положении.
Общий долг местных компаний составляет около $14 млн долларов. Поручителями займов являются государственные и частные компании, а также правительственные ведомства.
Такое тяжелое финансовое положение аналитики связывают с кризисом, начавшимся в городе с пандемией COVID-19 и введенным повсеместным локдауном, который окончательно убил экономику Уханя.
Ранее издание RT показало, как выглядит китайский город Ухань после карантина.