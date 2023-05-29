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Крупный китайский город оказался на грани банкротства

Экономика
Крупный китайский город оказался на грани банкротства

Ухань, один из крупнейших городов Китая, оказался настолько стесненным в средствах, что ему приходится влезать в «долговую яму».

Как сообщает сайт агентства CNN, администрация города требует от локальных компаний в кратчайшие сроки погасить свои кредиты. Такой шаг, по мнению экспертов, может означать лишь то, что Ухань находится в крайне тяжелом финансовом положении.

Общий долг местных компаний составляет около $14 млн долларов. Поручителями займов являются государственные и частные компании, а также правительственные ведомства.

Такое тяжелое финансовое положение аналитики связывают с кризисом, начавшимся в городе с пандемией COVID-19 и введенным повсеместным локдауном, который окончательно убил экономику Уханя.

Ранее издание RT показало, как выглядит китайский город Ухань после карантина.
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