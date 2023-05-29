Миллиарды долларов и номинальное присутствие: чем занимаются в Африке миротворцы ООН

Очередной попыткой начать процесс подготовки референдума стало назначение нового главы международной миссии в октябре 2021 года. Им стал Стаффан де Мистура, на которого очень надеялись повстанцы. Однако и он за последние два года не смог урегулировать затянувшийся конфликт, который продолжается по сей день. Отсюда сразу возникает вопрос: почему МООНРЗС до сих пор не свернули? Более того, это единственная миссия ООН, которая не фиксирует случаи нарушения прав человека, что стало причиной критики в адрес Совбеза, не установившего соответствующую программу.