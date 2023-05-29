Миллиарды долларов и номинальное присутствие: чем занимаются в Африке миротворцы ООН

Организация Объединенных Наций на текущий момент проводит 12 миротворческих операций. Из них шесть приходится на Африку — исторически крайне неспокойный континент.
По прошествии лет эффективность «голубых касок» не раз ставилась под сомнение. Несмотря на долгие годы присутствия на материке, миротворцам ООН не удалось выполнить основные положения собственного мандата.
Подробнее о том, чем сейчас занимаются сотрудники миссии ООН в Африке и почему население регулярно выступает за их вывод с континента — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
МООНРЗС
Миссия по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) учреждена 29 апреля 1991-го и фактически работает уже 32 года. С 1 июля 2022-го по 30 июня 2023 года на содержание миссии ушло 60,6 миллиона долларов США. Прогнозируемый бюджет на 2023/2024 годы еще выше — 65 182 000 долларов США.
Утвержденная численность персонала на февраль 2023 года составляет 714 человек, включая 198 наблюдателей и 245 представителей воинского контингента, двух полицейских ООН, при поддержке 230 гражданских, в том числе добровольцев — 12, семь штабных офицеров и 20 сотрудников.
Миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре учредили резолюцией 690 Совета Безопасности от 29 апреля 1991 года в рамках плана урегулирования, предусматривавшего как прекращение огня между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО за спорную территорию, так и переходный период для подготовки референдума, в ходе которого жители пустыни выбрали бы между независимостью и интеграцией с королевством.
Вопрос принадлежности земель обострился после окончания управления Испанией Западной Сахары в 1975 году. Тогда вспыхнули боевые действия между Марокко, претендующим на суверенитет, и повстанцами, стремящимися провести всеобщее голосование за независимость. Однако статус региона до сих пор не определен.
Принятый сторонами план урегулирования не поспособствовал разрешению конфликта, поскольку африканская пустыня так и осталась в списке несамоуправляющихся территорий ООН. Соответственно, за более чем 30 лет миротворцы миссии ни разу не организовали и не провели референдум по определению окончательного политического статуса Западной Сахары, а соответственно, не выполнили цель операции.
Большую часть спорной территории в настоящее время контролирует Марокко. Президент США Дональд Трамп 10 декабря 2020 года подписал декларацию о признании суверенитета королевства над Западной Сахарой. При этом Рабат и самопровозглашенная Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР) одновременно раздают подряды на поиски и разработку шельфовой нефти и Марокко, и САДР.
Очередной попыткой начать процесс подготовки референдума стало назначение нового главы международной миссии в октябре 2021 года. Им стал Стаффан де Мистура, на которого очень надеялись повстанцы. Однако и он за последние два года не смог урегулировать затянувшийся конфликт, который продолжается по сей день. Отсюда сразу возникает вопрос: почему МООНРЗС до сих пор не свернули? Более того, это единственная миссия ООН, которая не фиксирует случаи нарушения прав человека, что стало причиной критики в адрес Совбеза, не установившего соответствующую программу.
При этом за время работы миссии ее сотрудники регулярно совершали преступления в регионе. Так, в 2008 году миротворцы совершили акты вандализма в отношении археологических памятников.
В 2019 году высокопоставленного сотрудника МООНРЗС, который ранее занимал должность политического директора в офисе ООН в Аддис-Абебе, обвинили в совершении серьезных сексуальных преступлений с участием молодых подопечных.
ЮНИСФА
Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) учредили резолюцией 1990 Совета Безопасности от 27 июня 2011 года. Причиной стал резкий рост напряженности в спорном регионе, насилие и перемещение населения.
Главной задачей ЮНИСФА является демилитаризация и контроль за поддержанием мира в спорном районе Абьей. Персонал миссии должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в регионе.
Временные силы ООН были учреждены после заключения правительством Судана и Народно-освободительным движением Судана (НОДС) в Аддис-Абебе, Эфиопия, соглашения о демилитаризации Абьея и предоставлении эфиопским войскам возможности контролировать данный район.
Изначально миссия численностью более пяти тысяч человек, включая военных, полицейских и гражданских, получала как минимум 14,5 миллиона долларов ежемесячно. В итоге первый год существования миссии обошелся в 175,5 миллиона долларов. Ежегодно количество миротворцев и объемы финансирования увеличивались, однако результатов по стабилизации обстановки в регионе не наблюдалось.
Кроме того, местные жители начали критиковать сотрудников ЮНИСФА, которые не только не могут защитить гражданских, но и сами регулярно подвергались нападению. Так, в октябре 2021 года СБ ООН выразил обеспокоенность за безопасность миротворцев после гибели членов миссии в результате столкновений с вооруженными формированиями.
В тот же период временные силы разозлили местные общины из Восточного Дарфура Судана. Дело в том, что миротворцы проводили проверку в районе Гок Мачар, однако из-за ошибки GPS они оказались за пределами рабочей зоны. В итоге жители вышли на демонстрацию с требованием выгнать UNISFA из региона.
В последующие годы сотрудники ЮНИСФА регулярно появлялись в новостях. В частности, их обвиняли в кровавых столкновениях племен и стычках с бандитами, которые заканчивались гибелью гражданских.
В связи с вышеперечисленным возникает вопрос, почему Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее все еще находятся в регионе. Почти за 12 лет работы миротворцы не смогли добиться демилитаризации, защитить мирное население и урегулировать территориальные споры. В результате миссия только увеличивает количество контингента и тратит сотни миллионов долларов налогоплательщиков. Сейчас в составе ЮНИСФА находится 7346 человек, из них: 4190 военных, включая 217 гражданских наблюдателей, 116 экспертов миссии, 47 полицейских ООН, 113 штабных офицеров, 2630 сотрудников и 33 волонтера.
МООНЮС
Как известно, 9 июля 2011 года Южный Судан стал самой молодой страной мира. Создание Республики Южный Судан является кульминацией шестилетнего мирного процесса, который начался с подписания Всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС) в 2005 году.
Принимая 8 июля 2011 года резолюцию 1996 (2011), Совет Безопасности определил, что ситуация, с которой сталкивается Южный Судан, продолжает создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе, и учредил Миссию Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан (МООНЮС) для упрочения мира и безопасности и оказания помощи в создании условий для развития.
После кризиса, разразившегося в Южном Судане в декабре 2013 года, Совет Безопасности своей резолюцией 2155 (2014) от 27 мая 2014 года усилил МООНЮС и изменил приоритеты ее мандата таким образом, чтобы основное внимание уделялось защите гражданского населения, мониторингу соблюдения прав человека, оказанию поддержки в доставке гуманитарной помощи и выполнении Соглашения о прекращении боевых действий.
Тем не менее присутствие значительного контингента миротворческих сил в регионе не помешало разразиться гражданской войне между племенами нуэр и динка, продлившейся с 2013 по 2020 год. За это время в конфликте приняло участие более 17 тысяч детей, на 80% вырос уровень сексуального насилия (в том числе при участии самих миротворцев), более 4 миллионов беженцев покинуло страну.
К февралю 2021 года в Южном Судане появились семь горячих точек, где регулярно совершались набеги, грабежи, убийства и межобщинные конфликты. Согласно сведениям ООН, боевики активизировались в окрестностях городов Варрап, Тондж, Акобо и ряде населенных пунктов в провинции Джонглий. Самым крупным нападением за это время стала атака на мирных жителей трех деревень: Пьери, Юай и Мвот. В результате инцидента погибли 211 человек, около 300 получили ранения различной степени тяжести. Бандиты украли продовольствие, ценное имущество и скот, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Стоит заметить, что с момента подписания мирного соглашения ситуация в Южном Судане не особо изменилась. Она вновь вошла в стадию эскалации в августе 2022 года после объявления временного правительства о продлении своих полномочий еще на два года. С августа по декабрь 2022 года в межплеменных столкновениях погибли как минимум 222 гражданских лица.
«Вишенкой на торте» неудач МООНЮС стало обвинение в поставках оружия на Украину. В Сеть утекли сопроводительные документы на боеприпасы из Болгарии, в которых указаны маршруты перевозок. Компания Arsenal JSCo использовала самолеты для переброски вооружения в Южный Судан, где после их грузили в другие воздушные суда и отправляли в Киев.
Почти за 12 лет существования миссия Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан по факту превратилась в структуру по выкачиванию денег из стран-партнеров и переброске вооружения в другие государства. Вместо исполнения главной задачи по защите гражданского населения сотрудники МООНЮС только наращивают количество контингента в регионе и просят все больше средств на его содержание. В связи с этим возникает вопрос: а нужна ли в целом эта миссия ООН?
МИНУСМА
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) находится в республике уже более десяти лет после учреждения резолюцией №2100 Совета Безопасности ООН 25 апреля 2013 года. Ее актуальная численность на данный момент — 32 639 человек, среди которых есть гражданский персонал, волонтеры, военнослужащие, полицейские, эксперты и штабные офицеры.
Бюджет миссии только на 2023–2024 годы составляет более 1,27 миллиарда долларов США, а за весь период работы он превышает 12 миллиардов долларов США. Основными целями МИНУСМА, согласно мандату, являются поддержка осуществления Соглашения о мире и примирении 2015 года, содействие стабилизации положения и восстановлению государственной власти в центральной части страны, защита гражданского населения и сокращение масштабов межобщинного насилия. Однако результативность «голубых касок» оставляет желать лучшего.
Граждане Мали неоднократно выступали против присутствия контингента миссии ООН в республике и не поддерживают продление ее мандата, ссылаясь на низкую эффективность миротворцев и их фактическое бездействие в противостоянии бесчинствам радикальных группировок. Кроме того, жители страны множество раз уличали «голубых касок» в пособничестве бандформированиям, торговле оружием с боевиками и многочисленных преступлениях против народа государства.
Некоторые африканские СМИ, такие как Afrique Media, публично обвиняли сотрудников МИНУСМА в организации террористических атак для оправдания нахождения миротворцев в стране. Кроме того, власти республики ввели ограничение на передвижение иностранного миротворческого контингента на территории державы по причине подозрений в контрабанде природных ресурсов, насилии и даже убийствах мирных граждан.
Преступления контингента ООН в Мали имеют закономерный характер и совершаются регулярно. Самыми частыми из них являются сексуальное насилие, убийства и пособничество радикалам.
В 2013 году «голубые каски» обвинялись в убийствах мирных граждан и изнасиловании жительницы города Гао. Спустя год несколько женщин заявили о насилии и пытках со стороны миротворцев.
В 2016 году контингент МИНУСМА подверг пыткам и убил туарегского пастуха Альмустафу Аг Интисниикена. Мужчину ошибочно обвинили в связях с бандформированиями.
Опросы населения страны показали, что более 50% граждан решительно недовольны деятельностью МИНУСМА. Жители обвиняют миротворцев в нападениях на мирное население, пособничестве боевикам и требуют прекращения работы миссии ООН в Мали.
Ситуацию в области безопасности смогли переломить российские инструкторы, которых часто связывают с ЧВК «Вагнер». В сжатые сроки им удалось добиться результатов, которых «голубые каски» и иностранные военные контингенты не смогли продемонстрировать практически за 10 лет работы. Армия Мали, обученная россиянами, дала отпор террористам и теперь регулярно проводит операции по ликвидации боевиков.
МИНУСКА
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) находится в республике уже более девяти лет. В ее состав вошли ранее существующие проекты Организации Объединенных Наций, такие как Объединенное представительство ООН по миростроительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) и Международная миссия под африканским руководством по поддержке в Центральноафриканской Республике (АФИСМЦАР). Ее актуальная численность на данный момент — 35 906 человек, среди которых штабные офицеры, военнослужащие, полицейские, эксперты, волонтеры и гражданский персонал.
Бюджет МИНУСКА на 2023–2024 годы составляет 1 116 738 700 долларов США. Приоритетами миссии являются защита гражданского населения, персонала, установок и оборудования ООН, обеспечение безопасности и свободы передвижения персонала ООН. Кроме того, в ее обязанности входит поддержка политического процесса и элементов, необходимых для перехода, таких как восстановление государственной власти и ее распространение на всю территорию.
Также целью МИНУСКА является создание условий, способствующих доставке гуманитарной помощи и добровольной и устойчивой репатриации внутренне перемещенных лиц и беженцев в условиях полной безопасности, поощрение и защита прав человека и содействие национальному диалогу, посредничеству и примирению на всех уровнях.
Закрывают список обязанностей миссии ООН поддержка разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших вооруженных элементов с уделением особого внимания детям, репатриация иностранных элементов и выполнение программ по снижению уровня насилия в общинах.
Однако за девять лет присутствия в Центральноафриканской Республике контингенту МИНУСКА не удалось достичь вышеперечисленных целей. Кроме того, в течение данного срока миротворцы были замечены в ряде скандалов, обвинялись в изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних граждан, продаже оружия, рэкете, грабежах и пособничестве боевикам.
В 2014 году «голубые каски» накачали наркотическими средствами и изнасиловали девушку в возрасте 16 лет. А позднее руководство миссии ООН расформировало батальон и отряд, состоящие в сумме из 820 человек, за преступления сексуального характера.
В 2015 году командование МИНУСКА отстранило от должности старшего сотрудника по оказанию помощи ООН Андерса Компасса за то, что он передал внутренний доклад ООН о сексуальных надругательствах над детьми со стороны французских миротворческих сил в ЦАР властям бывшей метрополии. В июле того же года группу «голубых касок» обвинили в массовом изнасиловании несовершеннолетних девочек.
В ноябре 2015 года МИНУСКА получила новые обвинения в сексуальных посягательствах со стороны миротворцев в отношении женщин и девочек, многие из которых теперь беременны. А в апреле 2016 года власти центральноафриканской префектуры Кемо зарегистрировали 41 случай сексуального насилия.
В том же месяце сотрудники канадской Благотворительной организации по борьбе со СПИДом заявили, что французский контингент ООН в ЦАР получил свыше 90 обвинений в сексуальном насилии над девушками. Позднее представители Организации Объединенных Наций выслали домой более 600 сотрудников МИНУСКА по аналогичным обвинениям.
В сентябре 2017 года в Сети появился документ, в котором представлены нарушения МИНУСКА в ЦАР. В нем описаны 14 расследований и дел по жалобам против миротворцев. Обвиняемые «голубые каски» родом из девяти разных стран: Пакистана, Замбии, Республики Конго, Бурунди, Марокко, Египта, Камеруна, Габона и Нигера.
В марте 2018 года священник из города Бангасу публично обвинил МИНУСКА в сексуальной эксплуатации местных жительниц и повышении уровня проституции в регионе. Местные граждане, в том числе несовершеннолетние, шли на проституцию из материальных соображений, что поощряли и использовали сотрудники миссии ООН.
В апреле того же года в Банги произошел вооруженный конфликт. Французский журналист Жуан Бранко публично обвинил руандийских миротворцев в гибели более 30 мирных граждан. Спустя несколько дней после этого жандармерия ЦАР арестовала миротворца за несанкционированное хранение боеприпасов.
В ноябре 2018 года радикалы совершили нападение на лагерь беженцев в Алиндао, в результате чего погибли 60 временно перемещенных лиц. Жители обвинили МИНУСКА в преступной халатности и «пассивном присутствии», что привело к большому числу жертв.
В ноябре того же года миссия ООН в ЦАР попыталась опровергнуть обвинения, выдвинутые миротворцам по поводу участия в заговоре, направленном против властей и народа республики. Эти обвинения были предъявлены в связи с массовыми убийствами гражданских лиц, а «голубые каски» решили якобы не вмешиваться в действия вооруженных группировок.
В 2019 году в ЦАР зарегистрировано 32 обвинения в сексуальных надругательствах и эксплуатации. Эти цифры были озвучены во время еженедельной пресс-конференции МИНУСКА 4 декабря Инносаном Захинда, руководителем группы по вопросам поведения и дисциплины миссии ООН в ЦАР.
В апреле 2021 года в Сети появилась информация о том, что МИНУСКА нелегально скупает бриллианты в Босангоа. Позднее также очевидцы опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как мавританский контингент ООН ведет переговоры с командирами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на аэродроме Нгакобо.
Кроме того, в апреле того же года появилась видеозапись, на которой показана совместная операция между представителями МИНУСКА и боевиками CPC в одном из лесов страны. В ходе нее два миротворца тащили по земле труп убитого человека, чтобы спрятать его в кустах.
Кроме того, бангладешский контингент МИНУСКА поставлял радикалам мины бельгийского производства, предназначенные для установки на путях к золотым и алмазным рудникам. Именно в этих районах участились подрывы дорог и жертвы среди мирных жителей.
В марте 2021 года в Сети появилась видеозапись, на которой житель одного из регионов сообщает о том, как миротворцы предоставляют боевикам оружие в обмен на золото и алмазы. А позднее очевидцы рассказали, что МИНУСКА и Франция угрожают центральноафриканцам, которые дают показания против них.
В начале мая 2021 года шахтеры сообщили, что контингент миссии ООН организовал цепочку транзакций для контроля закупок драгоценных камней в Босангоа. Они отметили, что таким образом руководители миротворцев получают алмазы через своих полевых агентов.
Позднее жители ЦАР вышли на митинги и обвинили сотрудников МИНУСКА в связях с боевиками CPC и их командиром Али Дарассой. Кроме того, центральноафриканские СМИ отметили, что, несмотря на большую численность миротворцев в республике, это никак не помогает в борьбе с радикальными группировками, а только усугубляет ситуацию, так как «голубые каски» активно сотрудничают с бандформированиями.
Жители ЦАР вышли на митинг и обвинили МИНУСКА в пособничестве боевикам и сотрудничестве с нигерийским наемником Али Дарассой в течение многих лет. В дополнение к этому один из арестованных членов CPC заявил, что бангладешский контингент ООН доставляет оружие и боеприпасы членам группировок в обмен на алмазы и золото.
Население ЦАР неоднократно организовывало демонстрации против присутствия «голубых касок» в республике. Граждане недовольны деятельностью миротворцев и требуют того, чтобы они покинули страну.
Кроме того, сотрудники МИНУСКА угрозами принуждали жителей ЦАР выходить на митинги в поддержку миссии ООН. Они заявили, что если люди не выступят в защиту мавританского контингента миротворцев, то «голубые каски» покинут регион и оставят мирных граждан на растерзание боевикам.
Позднее жители региона Нгакобо уличили сотрудников миссии ООН в поддержке боевиков группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). По их словам, миротворцы продают членам UPC оружие, амуницию и продовольствие.
В дополнение к этому жители центральноафриканского города Бимбо провели очередной митинг против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций в стране. Они уверены, что деятельность миротворцев ООН сохраняет вероятность возникновения в республике нового кризиса безопасности.
Кроме того, бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) конфисковали крупную партию запрещенного вооружения, предназначавшегося сенегальскому контингенту МИНУСКА. Правоохранители предполагают, что контрабанда взрывчатки предназначалась для радикалов, а не самих миротворцев.
В дополнение к этому боевик из расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Анга Гудемене Сабери признался, что UPC сотрудничала с персоналом многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. По его словам, отношения между ними не ограничивались торговлей оружием. «Голубые каски» сообщали радикалам, где находятся укрепления FACA.
Позднее жители Центральноафриканской Республики уличили сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН в передаче оружия боевикам. Они сообщили, что 12 мая 2022 года на их глазах непальский контингент МИНУСКА несколько дней отвозил радикалам оружие и боеприпасы.
Как и в случае с Мали, ситуация на территории ЦАР улучшилась только после прибытия российских инструкторов. Армия республики, обученная специалистами из РФ, смогла самостоятельно ликвидировать множество бандформирований, не прибегая к помощи миротворцев ООН.
Местные жители позитивно относятся к российскому присутствию и регулярно благодарят Москву за оказанную помощь. Кроме того, центральноафриканцы достаточно часто устраивают митинги против миссии ООН, отмечая ее неэффективность. Люди призывают миротворцев покинуть страну либо наконец-то начать выполнение положений собственного мандата.
МООНСДРК
Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) действует в стране с 2010 года. Она сменила предыдущую миссию, чтобы соответствовать новому этапу развития страны. Однако ситуация кардинально не изменилась.
Во многих провинциях все еще происходят вооруженные конфликты, и миротворцы ООН фактически ничего не могут противопоставить боевикам. Более того, сами «голубые каски» были уличены не в одном преступлении.
По данным СМИ, на совести сотрудников миссии — групповые изнасилования, контрабанда оружия и сотрудничество с боевиками, а также растления малолетних и убийства мирного населения.
На содержание миссии уходит более миллиарда долларов, однако эффективность формирования находится под вопросом. При этом можно говорить о реальной опасности «голубых касок» для мирного населения.
Еще в 2021 году президент Руанды Поль Кагаме констатировал полный провал миссии в ДРК. По его словам, именно миротворцы виновны в вооруженных столкновениях в провинции Северное Киву.
На данный момент власти Демократической Республики Конго рассматривают возможность ускорения процедуры полного вывода миротворцев ООН с территории страны. Согласно резолюции, сотрудники МООНСДРК обязаны вывести контингент в 2024 году.
Однако в связи с текущей обстановкой правительство ДРК хочет ускорить процесс. В африканском государстве регулярно проходят митинги против присутствия «голубых касок». Точкой кипения стал инцидент с расстрелом миротворцами ООН мирного шествия.
Вопросы без ответа
Анализируя статистику преступлений миротворцев ООН и количество скандалов с их участием, можно задаться логичным вопросом: почему столь опасные для мирного населения формирования продолжают свою деятельность, расходуя миллиарды долларов США?
Эффективность миссий регулярно подвергается сомнению, против них выступают африканские СМИ, блогеры и даже национальные лидеры. Однако ООН, судя по всему, не намерена выводить «миротворческий» контингент с материка, несмотря на заслуженную критику и недовольство местных жителей.
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