Президент США Джо Байден надеется, что результаты выборов в Турции станут благоприятными для народа

Ранее политолог Андрей Бакланов заявил, что Эрдогану стоит обратить внимание на разрыв голосов между ним и его конкурентом на выборах от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. По результатам выборов видно, что половина страны не согласна с политикой Эрдогана и ему стоит обратить на это внимание для того, чтобы не терять связь с народом.