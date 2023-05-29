Президент США Джо Байден надеется, что результаты выборов в Турции станут благоприятными для народа

Пресс-служба президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила о еще одном мировом лидере, который поздравил переизбранного на новый срок президента по телефону.
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Эрдоганом и поздравил его с победой на прошедших президентских выборах. Он также пожелал успехов турецкому лидеру и выразил надежду, что результаты выборов станут благоприятными для народа Турции.
Ранее политолог Андрей Бакланов заявил, что Эрдогану стоит обратить внимание на разрыв голосов между ним и его конкурентом на выборах от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. По результатам выборов видно, что половина страны не согласна с политикой Эрдогана и ему стоит обратить на это внимание для того, чтобы не терять связь с народом.