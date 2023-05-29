В Северной Осетии произошло обрушение моста

Обрушение двух пролетов 100-метрового моста (примерно 20-25 метров) произошло в районе селений Ногир и Михайловское. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РСО-Алания.
По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. Автомобильное сообщение между селами не нарушено, так как имеются объездные пути.
На месте происшествия работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, а также профильные республиканские ведомства.
Глава с. Ногир Юрий Сланов находится на месте происшествия. Местные СМИ сообщают, что причиной обрушения стало то, что опору моста подмыло водой. Сейчас он оцеплен.
Ранее СМИ сообщали, что житель Ростова-на-Дону с Ворошиловского моста упал на водосток. Врачи два дня боролись за его жизнь, но от полученных ранений он скончался.