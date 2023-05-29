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Институт мировой политики: Артемовск был слишком дорогим уроком для Украины

Политика
Институт мировой политики: Артемовск был слишком дорогим уроком для Украины

Декан академического факультета Института мировой политики Джеймс Роббинс написал статью, в которой жестко раскритиковал политику Украины в отношении ведения боевых действий.

Как сообщает сайт SM NEWS, Роббинс считает, что столкновение Вооруженных сил Украины и с бойцами ЧВК «Вагнер» в Артемовске были чрезвычайно провальными для Киева.

«Бахмут не должен повториться – это был слишком дорогой урок для Украины», - заявил ученый.

Так, по мнению Роббинса, если бы Артемовск был сдан России еще в прошлом году, ВСУ смогли бы закрепиться на западной линии фронта, а тысячи солдат остались бы в живых. Недавнюю битву он сравнивает с «Верденской мясорубкой», одним из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны, на котором погибло почти 700 тысяч человек.

Ранее ФАН показал «экспертам», которые сомневались в победе ЧВК «Вагнер» на полях Артемовска, как обстоят дела на самом деле.
ЧВК Вагнер Артемовск Бахмут эксперт
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