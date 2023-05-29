Институт мировой политики: Артемовск был слишком дорогим уроком для Украины

Так, по мнению Роббинса, если бы Артемовск был сдан России еще в прошлом году, ВСУ смогли бы закрепиться на западной линии фронта, а тысячи солдат остались бы в живых. Недавнюю битву он сравнивает с «Верденской мясорубкой», одним из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны, на котором погибло почти 700 тысяч человек.