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Правительство Дании планирует выделить Украине 2,5 млрд евро

Политика
Правительство Дании планирует выделить Украине 2,5 млрд евро

Дания предоставит дополнительно около 1 млрд евро в фонд помощи Украине в 2023 году, а в следующем году в него будет внесено еще около 1,5 млрд евро. Об этом сообщает западная пресса.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что необходимо выделить дополнительные средства ввиду того, что конфликт достиг «критической точки». Она отметила, что на поле боя сложилась серьезная ситуация и Киеву нужна «вся возможная поддержка». Фонд помощи Украине был создан Данией в марте 2023 года с целью оказания военной и гуманитарной помощи стране, а также для поддержки датских компаний, участвующих в реконструкции Украины.

Ранее СМИ сообщили, что власти Дании выразили готовность начать обучение украинских летчиков для управления истребителями F-16. Исполняющий обязанности минобороны страны Троелс Лунд Поульсен отметил, что говорить о передаче самолетов рано, но подготовку пилотов следует начать.
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