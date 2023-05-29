Правительство Дании планирует выделить Украине 2,5 млрд евро

Дания предоставит дополнительно около 1 млрд евро в фонд помощи Украине в 2023 году, а в следующем году в него будет внесено еще около 1,5 млрд евро. Об этом сообщает западная пресса.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что необходимо выделить дополнительные средства ввиду того, что конфликт достиг «критической точки». Она отметила, что на поле боя сложилась серьезная ситуация и Киеву нужна «вся возможная поддержка». Фонд помощи Украине был создан Данией в марте 2023 года с целью оказания военной и гуманитарной помощи стране, а также для поддержки датских компаний, участвующих в реконструкции Украины.
Ранее СМИ сообщили, что власти Дании выразили готовность начать обучение украинских летчиков для управления истребителями F-16. Исполняющий обязанности минобороны страны Троелс Лунд Поульсен отметил, что говорить о передаче самолетов рано, но подготовку пилотов следует начать.