Правительство Дании планирует выделить Украине 2,5 млрд евро

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что необходимо выделить дополнительные средства ввиду того, что конфликт достиг «критической точки». Она отметила, что на поле боя сложилась серьезная ситуация и Киеву нужна «вся возможная поддержка». Фонд помощи Украине был создан Данией в марте 2023 года с целью оказания военной и гуманитарной помощи стране, а также для поддержки датских компаний, участвующих в реконструкции Украины.