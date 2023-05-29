Три человека погибли из-за отравления во время прочистки септика под Волгоградом

Ранее сообщалось, что в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа семья из четырех человек не выходит на связь на протяжении недели. Туристы еще 22 мая отправились в местность на снегоходах. Проживающая в населенном пункте родственница обратилась в правоохранительные органы спустя три дня после того, как контакты с ними оборвались.