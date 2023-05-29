Три человека погибли из-за отравления во время прочистки септика под Волгоградом

Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Белые Пруды Даниловского района Волгоградской области. Об этом пишет информационное издание «Блокнот Волгоград».
Сообщается, что причиной произошедшего стала прочистка септика. По предварительным данным, в связи с отравлением парами соляной кислоты скончались мать, дочь, и мужчина-работник. Один человек был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа семья из четырех человек не выходит на связь на протяжении недели. Туристы еще 22 мая отправились в местность на снегоходах. Проживающая в населенном пункте родственница обратилась в правоохранительные органы спустя три дня после того, как контакты с ними оборвались.