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Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием на новый президентский срок

Политика
Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием на новый президентский срок

Владимир Путин поздравил переизбранного на президентских выборах лидера Турции Реджепа Тайип Эрдогана с победой и назначением на новый срок.

Сегодня, 29 мая, Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах. Российский президент отметил, что именно его коллега внес огромный вклад в развитие российско-турецких отношений и помог укрепить сотрудничество между двумя странами на мировой арене. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присоединился к поздравлениям Эрдогана вместе с другими мировыми лидерами. Он надеется, что переизбрание турецкого главы укрепит сотрудничество Анкары и Киева в рамках обеспечения стабильности и безопасности в Европе.
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