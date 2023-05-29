Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием на новый президентский срок

Владимир Путин поздравил переизбранного на президентских выборах лидера Турции Реджепа Тайип Эрдогана с победой и назначением на новый срок.
Сегодня, 29 мая, Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах. Российский президент отметил, что именно его коллега внес огромный вклад в развитие российско-турецких отношений и помог укрепить сотрудничество между двумя странами на мировой арене. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский присоединился к поздравлениям Эрдогана вместе с другими мировыми лидерами. Он надеется, что переизбрание турецкого главы укрепит сотрудничество Анкары и Киева в рамках обеспечения стабильности и безопасности в Европе.