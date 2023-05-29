Турецкий геолог Осман Бекташ назвал убивающий Черное море ядовитый газ

Профессор Осман Бекташ рассказал о фатальном влиянии скопления сероводорода на дне Черного моря на его обитателей и всех, кто живет на побережье. Ученый убежден, что дегенеративные процессы уже не удастся обернуть вспять. Об этом пишет AIF.RU.
Эксперт сообщил, что Черное море является замкнутым водоемом, соединенным с мировым океаном лишь узким проливом Босфор. Море на протяжении миллионов лет насыщалось илом от впадающих в него рек.
Бекташ подчеркнул, что только верхние 100 метров (первые два слоя) водоема являются пригодными для жизни морских обитателей, а все, что ниже – зона расположения ядовитых газов (третий слой). Из-за климатических изменений и уменьшения стока речных вод начал происходить процесс истончения среднего слоя моря, который буквально охлаждает верхний слой. Ученый считает, что в будущем нижний слой смешается с верхним, и тогда сероводород будет угрожать даже тем, кто живет рядом с водоемом на суше.
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