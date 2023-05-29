Турецкий геолог Осман Бекташ назвал убивающий Черное море ядовитый газ

Бекташ подчеркнул, что только верхние 100 метров (первые два слоя) водоема являются пригодными для жизни морских обитателей, а все, что ниже – зона расположения ядовитых газов (третий слой). Из-за климатических изменений и уменьшения стока речных вод начал происходить процесс истончения среднего слоя моря, который буквально охлаждает верхний слой. Ученый считает, что в будущем нижний слой смешается с верхним, и тогда сероводород будет угрожать даже тем, кто живет рядом с водоемом на суше.