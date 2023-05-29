Косовские спецназовцы открыли огонь из автоматов Калашникова по группе сербов

Он подчеркнул, что Сербия будет делать все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не позволит убивать «своих людей». В связи с произошедшим, Вучич намерен провести встречу с представителями пяти западных стран утром во вторник. Сербия уже развернула вооруженные силы на административной границе с Косово в целях обеспечения безопасности своих граждан. Он отметил, что Приштина преследует цель столкнуть НАТО и Сербию.