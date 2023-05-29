Косовские спецназовцы открыли огонь из автоматов Калашникова по группе сербов

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что как минимум один человек получил ранения. Об этом сообщает издание «Вечерње новости».
Он подчеркнул, что Сербия будет делать все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не позволит убивать «своих людей». В связи с произошедшим, Вучич намерен провести встречу с представителями пяти западных стран утром во вторник. Сербия уже развернула вооруженные силы на административной границе с Косово в целях обеспечения безопасности своих граждан. Он отметил, что Приштина преследует цель столкнуть НАТО и Сербию.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ситуация в Косово находится на грани большого взрыва. Он обвинил страны Запада в эксалации конфликта.