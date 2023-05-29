Президент Сербии Вучич поедет на границу с Косово и будет находиться рядом с армией

Президент Сербии Александр Вучич поедет на границу с Косово, сразу же после своего обращения к народу страны.
Как сообщает сайт РЕН ТВ, лидер нации отправится на границу Сербии в связи с недавно обострившейся ситуацией в Косово и Метохии.
«Сразу после выступления президент отправится к административной границе», - заявили сербские СМИ.
Отдельно отмечается, что всю ночь Вучич планирует провести рядом с Вооруженными силами Сербии, которые наблюдают за развитием конфликта на границе.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич обратится к населению 29 мая в 21:00 по мск. Послание, по словам представителей главы нации, будет крайне срочным.