Политик Рогов: В Мелитополе вечером 29 мая раздался взрыв

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о взрывах в Мелитополе.
Сегодня, 29 мая, в Мелитополе стали слышны взрывы. Около 21:20 стало известно об одном мощном звуке похожем на взрыв, написал Рогов в своем Telegram-канале. На данный момент подробности выясняются.
Ранее в Брянской области местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат в поле. Он содержал взрывчатку, но, благодаря работе экстренных служб, вызванных на место происшествия, взрыва удалось избежать. Принадлежность беспилотника не установлена. Сообщается, что в районе падения БПЛА не было замечено повреждений инфраструктуры.