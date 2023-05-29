Политик Рогов: В Мелитополе вечером 29 мая раздался взрыв

Ранее в Брянской области местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат в поле. Он содержал взрывчатку, но, благодаря работе экстренных служб, вызванных на место происшествия, взрыва удалось избежать. Принадлежность беспилотника не установлена. Сообщается, что в районе падения БПЛА не было замечено повреждений инфраструктуры.