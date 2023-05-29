Смотри в свою тарелку: Грузия ответила на демарш ЕС из-за восстановления авиасообщения с Россией

Вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили напомнил, что страна не является членом Европейского союза. Соответствующее заявление политик сделал в ответ на демарш европейских дипломатов. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».
Напомним, что Евросоюз устроил Тбилиси демарш в связи с возобновлением авиарейсов с Российской Федерацией. Представители ЕС в письменном виде напомнили властям Грузии, что 27 стран единогласно приняли решение о недопуске российских самолетов в воздушное пространство союза.
Ранее Министерство иностранных дел Турции призвало к снижению напряженности на севере Косово. Анкара подчеркнула, что происходящее сейчас в регионе подрывает стабильность и безопасность.