Смотри в свою тарелку: Грузия ответила на демарш ЕС из-за восстановления авиасообщения с Россией

Напомним, что Евросоюз устроил Тбилиси демарш в связи с возобновлением авиарейсов с Российской Федерацией. Представители ЕС в письменном виде напомнили властям Грузии, что 27 стран единогласно приняли решение о недопуске российских самолетов в воздушное пространство союза.