Создатель оды в честь ЧВК «Вагнера» Стас Богорад готов вступить в ряды «музыкантов»

Стас Богорад (лидер The Meantraitors) и олдскульный рэпер MC Михалыч совместно записали трек «На века», посвященный ЧВК «Вагнер» и всем героям специальной военной операции. Корреспондент ФАН связался с Богорадом, чтобы расспросить его об истоках вдохновения.
— Стас, расскажите, почему вы решились написать песню про «вагенровцев»?
— Я часто хожу на собрания в «ЧВК Вагнер Центр» и знакомлюсь там с интересными людьми. Одним из них был МС Михалыч, рэпер, который часто ездит выступать на линию фронта. Он и предложил мне сделать такую вот песенку. Причем, когда я приехал на студию звукозаписи, какого-то четкого понимания того, что именно надо делать, у меня не было. Но я взял с собой акустическую гитару, показал ему несколько заготовок, и так вышло, что они хорошо совпали с тем речитативом, который он написал! Вот так вот спонтанно мы собрали эту песню — и сегодня она вышла!
— А у вас не было мысли выпустить песню аккурат в день взятия Артемовска?
— Это было бы вообще чудесно! Но проблема в том, что мы не знали точной даты этого крайне ожидаемого события. Выпустить же «На века» день в день мы не могли — у музыкальных агрегаторов есть такая фишка, что они публикуют трек только спустя неделю после того, как ты его им отправляешь. Так что попасть «в яблочко» было очень сложно!
Но тем не менее, мы считаем, что выход нашей песни можно считать приуроченным к этому великому событию. «На века» — наш с МС Михалычем символический подарок всем «музыкантам», что бились с врагом в Артемовске и победили.
— Можно ли сказать, что вы создали своеобразный гимн ЧВК «Вагнера»?
— Говорить так было слишком нескромно с нашей стороны. Однако мы надеемся, что у всех бойцов, что сейчас в окопах воюют за нашу Родину, она вызовет положительный отклик. Это, кстати, уже не первая наша с МС Михалычем работа на военную тематику — до этого выходила песня, посвященная всем героям СВО, на английском языке, чье название в переводе звучит как «Готовы, чтобы напасть». Так что о нашей патриотической позиции уже давно известно!
— Стас, а скажите, не было ли у вас желания поддержать ЧВК «Вагнер» не только словом, но и делом, и вступить в ряды «музыкантов»?
— Если возникнет такая необходимость, то я, разумеется, пойду! Но я ни разу в жизни не держал в руках оружия, так что пока только присматриваюсь. На самом деле, меня туда очень тянет, мы как-то выступали в Донецке, и мне очень понравилось.
В принципе, я готов стать «музыкантом»! Если что, у меня есть водительские права на категории «Д» и «Е», так что могу грузовики возить, раз стрелять не умею. Но вполне возможно, что победа наступит раньше, чем моя помощь как бойца ЧВК «Вагнера» понадобится Родине.