Создатель оды в честь ЧВК «Вагнера» Стас Богорад готов вступить в ряды «музыкантов»

— Я часто хожу на собрания в «ЧВК Вагнер Центр» и знакомлюсь там с интересными людьми. Одним из них был МС Михалыч, рэпер, который часто ездит выступать на линию фронта. Он и предложил мне сделать такую вот песенку. Причем, когда я приехал на студию звукозаписи, какого-то четкого понимания того, что именно надо делать, у меня не было. Но я взял с собой акустическую гитару, показал ему несколько заготовок, и так вышло, что они хорошо совпали с тем речитативом, который он написал! Вот так вот спонтанно мы собрали эту песню — и сегодня она вышла!