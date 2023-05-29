В «ЧВК Вагнер Центре» прошла лекция Степанова об императоре Петре I

Публицист и писатель Анатолий Степанов прочитал интересную лекцию в «ЧВК Вагнер Центре» — «Петр I как русский православный государь». Во время выступления он развеял мифы, которые сложились об императоре. Посетить мероприятие мог любой желающий.
«С Петром то какая проблема? К нему есть некоторые претензии «справа»: что он западник, привез сюда Европу… Патриоты любят Ивана Грозного, но не любят Петра I. Моя сегодняшняя задача — опровергнуть все искаженные мнения о Петре Великом. Он был исключительно русским православным государем, который строил и создавал великую державу. И все его западничество сводилось к тому, чтобы не отстать от Европы, не быть захваченным Европой, не быть колонизированным Европой как в идеологическом, так и в военно-техническом отношении», — подчеркнул Анатолий Степанов.
Участники лекции задавали вопросы спикеру, на которые он с удовольствием ответил. После познавательной встречи люди заявили о желании посетить и другие мероприятия в «ЧВК Вагнер Центре».
«Нам нужно изучать историю! История наша — героическая. Я отношусь к Петру I с огромным уважением: это геополитик, осуществивший необходимые Российской империи европейские реформы. Петр, безусловно, заслуживает поддержки и дополнительного изучения», — поделился своим мнением кандидат исторических наук Алексей Днепровой.