В Брянской области нашли упавший БПЛА, который был начинен взрывчаткой

В поле, недалеко от поселка Красный Угол в Брянской области нашли упавший беспилотник со взрывчаткой.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, БПЛА со взрывным устройством нашли местные жители в поле. На место падения очевидцами сразу же были вызваны экстренные спецслужбы. Специалисты произвели ликвидацию летательного аппарата сразу на месте, дабы исключить нечаянный подрыв. В результате инцидента никто не пострадал, о повреждениях инфраструктуры не сообщается.
Ранее стало известно, что неизвестный беспилотник упал на поля на Кубани. Откуда он был запущен и с какой целью, пока не установлено.