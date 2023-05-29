В Брянской области нашли упавший БПЛА, который был начинен взрывчаткой

Как сообщает Telegram-канал SHOT, БПЛА со взрывным устройством нашли местные жители в поле. На место падения очевидцами сразу же были вызваны экстренные спецслужбы. Специалисты произвели ликвидацию летательного аппарата сразу на месте, дабы исключить нечаянный подрыв. В результате инцидента никто не пострадал, о повреждениях инфраструктуры не сообщается.