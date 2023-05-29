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В Брянской области нашли упавший БПЛА, который был начинен взрывчаткой

Происшествия
В Брянской области нашли упавший БПЛА, который был начинен взрывчаткой

В поле, недалеко от поселка Красный Угол в Брянской области нашли упавший беспилотник со взрывчаткой.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, БПЛА со взрывным устройством нашли местные жители в поле. На место падения очевидцами сразу же были вызваны экстренные спецслужбы. Специалисты произвели ликвидацию летательного аппарата сразу на месте, дабы исключить нечаянный подрыв. В результате инцидента никто не пострадал, о повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее стало известно, что неизвестный беспилотник упал на поля на Кубани. Откуда он был запущен и с какой целью, пока не установлено.
брянская область БПЛА беспилотник
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