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ФАН выяснил личности членов семьи, пропавшей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе

Происшествия
ФАН выяснил личности членов семьи, пропавшей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе

Стали известны имена и фамилии членов одной семьи, пропавших без вести в тундре на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Список потерявшихся во время поездки на снегоходах публикует ФАН.

Журналисты связались с жительницей Панаевска, у которой в числе пропавших муж и сын. Она предоставила имена и фамилии тех, кого сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов ЯНАО:

— Дмитрий Хороля;

— Демьян Х. (13 лет);

— Вадим Хороля;

— мужчина в возрасте.

Направлявшаяся в Панаевск компания выехала с фактории Салпада, хозяином которой является Юрий Хороля, 22 мая в 18:00. С тех пор о родственниках ничего не известно. Местная жительница обратилась в «ЯмалСпас», которые вылетали на поиски 26 мая и в течение четырех часов никого не смогли обнаружить.
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