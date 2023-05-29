ФАН выяснил личности членов семьи, пропавшей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе

Направлявшаяся в Панаевск компания выехала с фактории Салпада, хозяином которой является Юрий Хороля, 22 мая в 18:00. С тех пор о родственниках ничего не известно. Местная жительница обратилась в «ЯмалСпас», которые вылетали на поиски 26 мая и в течение четырех часов никого не смогли обнаружить.