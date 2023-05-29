ФАН выяснил личности членов семьи, пропавшей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе

Стали известны имена и фамилии членов одной семьи, пропавших без вести в тундре на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Список потерявшихся во время поездки на снегоходах публикует ФАН.
Журналисты связались с жительницей Панаевска, у которой в числе пропавших муж и сын. Она предоставила имена и фамилии тех, кого сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов ЯНАО:
— Дмитрий Хороля;
— Демьян Х. (13 лет);
— Вадим Хороля;
— мужчина в возрасте.
Направлявшаяся в Панаевск компания выехала с фактории Салпада, хозяином которой является Юрий Хороля, 22 мая в 18:00. С тех пор о родственниках ничего не известно. Местная жительница обратилась в «ЯмалСпас», которые вылетали на поиски 26 мая и в течение четырех часов никого не смогли обнаружить.