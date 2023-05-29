Два ямальских пауэрлифтера победили на международных соревнованиях в Белоруссии

Международный турнир по пауэрлифтингу состоялся в Минске с 25 по 28 мая. Как передает «Север-пресс», двое участников из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа одержали победу в весовой категории 120 килограммов.
В сообщении ямальского департамента по физической культуре и спорту сказано, что пауэрлифтеры Иван Горячев и Левон Тавакалов представляют одну спортивную школу олимпийского резерва «Альтис».
Горячев стал победителем в троеборье с суммой 1020 килограммов. Второй спортсмен получил золотую медаль в дисциплине «классическое троеборье» с суммой 900 килограммов. Первого атлета тренирует Роман Бахшиев, а второго – Светлана Флегантова. Более того, мужчины также сами помогают друг другу в подготовке к турнирам.