Два ямальских пауэрлифтера победили на международных соревнованиях в Белоруссии

Горячев стал победителем в троеборье с суммой 1020 килограммов. Второй спортсмен получил золотую медаль в дисциплине «классическое троеборье» с суммой 900 килограммов. Первого атлета тренирует Роман Бахшиев, а второго – Светлана Флегантова. Более того, мужчины также сами помогают друг другу в подготовке к турнирам.