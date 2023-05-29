Председатель Российско-египетского делового совета: Москва может и готова увеличить поставки зерна Каиру

Москва, 29 мая. Российская Федерация готова к увеличению экспорта зерна в Арабскую Республику Египет и другие страны, в том числе поставками из новых регионов. Мощности есть, вопрос в логистике, заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.
«Увеличится ли экспорт зерна из России? Ответ — да, потому что Россия растет в его производстве», — отметил он, добавив, что с появлением новых территорий прибавился дополнительный потенциал и возможности.
Орлов подчеркнул, что Египет и другие страны призывают к большему импорту, чтобы прокормить быстро увеличивающееся в численности население.
«Спрос растет. Будем ли мы удовлетворять спрос — это вопрос наших возможностей производства, логистики и морского транспорта. Весь потенциал есть для роста экспорта. Сейчас сложный период: могут быть колебания, но это не тренд. Динамика для нас положительна», — добавил Михаил Орлов.
Глава Российско-египетского делового совета отметил, что недружественные страны создают трудности в обеспечении и фрахтовании судов. Поэтому многие перевозчики не рискуют транспортировать российскую сельхозпродукцию. Ситуация еще более усугубляется несоблюдением Западом российской части так называемой зерновой сделки.
«Но у РФ есть определенный фактор прочности, и экспорт продолжается», — подытожил он.
Ранее региональный вице-президент и директор Росатома по Ближнему Востоку и Северной Африке Александр Воронков заявил, что АЭС «Эль-Дабаа» обеспечит 10% потребности Египта в электроэнергии.