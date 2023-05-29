Председатель Российско-египетского делового совета: Москва может и готова увеличить поставки зерна Каиру

Москва, 29 мая. Российская Федерация готова к увеличению экспорта зерна в Арабскую Республику Египет и другие страны, в том числе поставками из новых регионов. Мощности есть, вопрос в логистике, заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.