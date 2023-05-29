Семья из четырех человек на протяжении недели не выходит на связь после поездки в тундру на снегоходах в ЯНАО

В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа уже неделю на связь не выходит на связь семья из четырех человек. Там ведут поиски пропавших, сообщает источник ФАН.
Туристы отправились в тундру на снегоходах 22 мая. Спустя три дня их родственница, проживающая в селе Панаевск, обратилась в правоохранительные органы и указала, что семья с момента отъезда ни разу не выходили на связь. Детали их исчезновения неизвестны. Сотрудники полиции способствуют уточнению местонахождения пропавших.
Ранее спасатели выясняли, где находится группа экстремалов из Белоруссии, которая отправилась на Эльбрус. Позже их удалось найти на высоте 1300 метров.