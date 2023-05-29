Семья из четырех человек на протяжении недели не выходит на связь после поездки в тундру на снегоходах в ЯНАО

Туристы отправились в тундру на снегоходах 22 мая. Спустя три дня их родственница, проживающая в селе Панаевск, обратилась в правоохранительные органы и указала, что семья с момента отъезда ни разу не выходили на связь. Детали их исчезновения неизвестны. Сотрудники полиции способствуют уточнению местонахождения пропавших.