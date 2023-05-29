МИД Турции призвал к снижению напряженности на севере Косово

Турция встревожена из-за происходящего на севере Косово и призывает к снижению напряженности. Соответствующей информацией поделились в Министерстве иностранных дел государства.
С соответствующим требованием во внешнеполитическом ведомстве страны обратились в понедельник, 29 мая. Такие инциденты подрывают безопасность и стабильность, указали в Анкаре.
«Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия и действий, которые могут привести к эскалации напряженности», — подытожили в МИД Турции.
Прежде военный эксперт Франц Клинцевич объяснил, как изменится внешняя риторика турецкой стороны после прошедших выборов на пост главы государства. Подробности передает «РИАМО».