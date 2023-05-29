С помощью электрического пульта: как открывали Троицкий мост в Петербурге

29 мая 1903 года в Петербурге был открыт Троицкий мост. Таким образом, переправа через главную водную артерию Северной столицы отмечает 120-летний юбилей.
До этого здесь уже был наплавной мост, существовавший почти столетие.
Начало XX века сразу заявило о себе научно-техническим прогрессом. Вот и Троицкий мост император Николай II открывал с помощью электрического пульта.
Инженерно-техническое сооружение строили по проекту французской фирмы «Батиньоль» при участии и российских специалистов. Старались успеть к 200-летию Петербурга и блестяще справились с задачей.
В советское время мост сперва носил странное название «Мост Равенства», затем стал Кировским после убийства известного руководителя Ленинграда.
Название сохранялось до 1991 года, после все вернулось на круги своя.
Под одним из пролетов Троицкого моста осуществил свой дерзкий пролет на самолете Валерий Чкалов.
Мост считается одним из красивейших в Петербурге, без него невозможно представить праздник выпускников «Алые паруса».