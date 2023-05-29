Израильские военные убили офицера палестинской разведки во время рейда в Дженине

Бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убили палестинского офицера и ранили несколько сотрудников администрации во время ночного рейда в Дженине к северу от Западного берега реки Иордан.
Еврейские вооруженные силы совершили налет на лагерь беженцев 29 мая ночью. Палестинцы оказали вооруженное сопротивление незваным гостям. В результате началась перестрелка, которая продолжалась до 6 утра.
Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 37-летний Ашраф Мухаммад Амин Ибрагим скончался от огнестрельных ранений в грудь и живот. Он являлся офицером разведывательных служб местной администрации. Сотни жителей Дженина приняли участие в похоронной процессии, которую организовали через несколько часов после смерти Ибрагима, а местные власти объявили однодневную всеобщую забастовку. Как сообщает Wafa, по меньшей мере восемь палестинцев были ранены боевыми патронами во время рейда. Еще шестерых арестовали солдаты ЦАХАЛ и обыскали их дома.
Еврейские военные совершают подобные налеты на палестинцев почти каждый день. С начала 2023 года израильские силы убили по меньшей мере 158 палестинцев. В число погибших входят как боевики, так и гражданские лица. Известно, что в этом году от рук солдат ЦАХАЛ погибли 26 детей.