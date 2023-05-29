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Выступающий на правах аренды в шведском «Норрчепинге» хавбек Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА

Спорт
Выступающий на правах аренды в шведском «Норрчепинге» хавбек Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА

Исландский хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон, играющий на правах аренды за шведский ФК «Норрчепинг», не намерен возвращаться в столичный клуб, написал корреспондент RT Карен Саркисян в своем Telegram-канале.

По данным источника, 24-летний исландец не хочет продолжать футбольную карьеру в России.

Сигурдссона отдали в аренду шведскому клубу 14 июля 2022 года. В текущем сезоне-22/23 он провел за «Норрчепинг» 14 матчей во всех турнирах и оформил девять мячей. Соглашение игрока со столичными армейцами истекает в 2024 году.

С другой стороны, бразильский защитник ЦСКА Барбоза Мойзес продолжит карьеру в столичном клубе — руководство московской команды собирается выкупить его в летнее трансферное окно.
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