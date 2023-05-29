Выступающий на правах аренды в шведском «Норрчепинге» хавбек Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА

Сигурдссона отдали в аренду шведскому клубу 14 июля 2022 года. В текущем сезоне-22/23 он провел за «Норрчепинг» 14 матчей во всех турнирах и оформил девять мячей. Соглашение игрока со столичными армейцами истекает в 2024 году.