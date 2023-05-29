Ученые из США связали дефект рецептора серотонина с наступлением внезапной смерти младенцев

Ученые из США установили, из-за чего наступает внезапная смерть младенцев. Для этого они изучили ткани мозга покойных детей.
Прежде мировому сообществу не удавалось выяснить причину гибели малышей на первом году жизни. Вскрытия тел также не помогали разгадать тайну. При этом от неизученного синдрома умирают примерно двое из тысячи детей.
Специалисты Соединенных Штатов взяли на анализ ткани мозга 70 покойных младенцев. Пробы помогли установить, что у них был дефективным один рецептор серотонина. Он помогает в работе механизмов пробуждения, а также предостерегает от возникновения кислородного голодания в мозге, передает Planet Today.
Однако в мире нет специального теста для выявления дефекта. Снизить риск можно с помощью соблюдения правил безопасного сна.