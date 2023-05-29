Ученые из США связали дефект рецептора серотонина с наступлением внезапной смерти младенцев

Специалисты Соединенных Штатов взяли на анализ ткани мозга 70 покойных младенцев. Пробы помогли установить, что у них был дефективным один рецептор серотонина. Он помогает в работе механизмов пробуждения, а также предостерегает от возникновения кислородного голодания в мозге, передает Planet Today.