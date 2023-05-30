Австралию накрыло аномальное похолодание

Канберра, 30 мая. Жители Австралии столкнулись с аномально прохладной погодой. Как сообщили синоптики, столбики термометров упали до рекордно низких значений, установив рекорд холода для этого времени года.
Холоднее всего было в городке Тамуэрт, расположенном в штате Новый Южный Уэльс к западу от Сиднея. Там было зафиксировано 4,8 градуса ниже нуля. Теплее было в Инджуне, штат Квинсленд — здесь термометры показали 2,7 градуса мороза. В Западной Австралии и на Северной территории температуры не упали ниже нуля, однако и здесь были установлены минимальные значения для данного времени года.
Метеорологи предупреждают, что похолодание продолжится в ближайшие дни, а температура во многих районах будет «значительно ниже средней».
«Пожалуй, холоднее всего на данный момент в Сиднее и Канберре, а ряд майских и осенних рекордов в нижней части шкалы легко побиты. Ожидается, что обширные районы будут близки к замерзанию», — сообщают синоптики.
Кроме того, метеорологическое бюро выпустило предупреждения о сильном морском ветре для Тасмании, Виктории, Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Южной Австралии. Также возможно выпадение снега в Австралийских Альпах, однако обильных осадков не ожидается.
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