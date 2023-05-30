Австралию накрыло аномальное похолодание

Холоднее всего было в городке Тамуэрт, расположенном в штате Новый Южный Уэльс к западу от Сиднея. Там было зафиксировано 4,8 градуса ниже нуля. Теплее было в Инджуне, штат Квинсленд — здесь термометры показали 2,7 градуса мороза. В Западной Австралии и на Северной территории температуры не упали ниже нуля, однако и здесь были установлены минимальные значения для данного времени года.