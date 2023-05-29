Врач Вера Назарова рассказала о тех, кому не стоит купаться в прохладных горных реках Ямала

Об этом в интервью порталу «СеверПресс» сообщила врач-терапевт ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Вера Назарова. По ее словам, также лучше воздержаться от купания в горных реках Ямала детям младшего возраста, поскольку они не всегда смогут быстро и точно объяснить свое самочувствие.