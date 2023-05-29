Врач Вера Назарова рассказала о тех, кому не стоит купаться в прохладных горных реках Ямала

Прохладные горные реки Ямало-Ненецкого автономного округа подходят для купания, но далеко не всем рекомендуется это делать. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воспалительными процессами мочеполовой системы не стоит купаться в таких водоемах.
Об этом в интервью порталу «СеверПресс» сообщила врач-терапевт ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Вера Назарова. По ее словам, также лучше воздержаться от купания в горных реках Ямала детям младшего возраста, поскольку они не всегда смогут быстро и точно объяснить свое самочувствие.
У тех, кто страдает болезнями сердца, при погружении в холодную воду могут случиться инсульт, гипертонический криз, инфаркт или спазм сосудов. Кроме того, не стоит принимать водные процедуры в таких реках и озерах беременным женщинам, посоветовала медик.