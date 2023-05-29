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Британские врачи рассказали, что первые симптомы заболевания печени появляются ночью

Общество
Британские врачи рассказали, что первые симптомы заболевания печени появляются ночью

Первые сигналы, свидетельствующие о заболевании печени, проявляются ночью. Соответствующей информацией поделилось издание Daily Express со ссылкой на британских специалистов.

Согласно материалу Planet Today, о проблемах с этим органом говорит регулярная бессонница. Ее, в свою очередь, провоцирует накопления токсинов в разных отделах головного мозга человека. Ученые и врачи также посоветовали не игнорировать соответствующие сигналы: на ранних этапах это заболевание лечится легко и продуктивно.

Другие симптомы, которые демонстрируют наличие проблем с печенью: кожа становится желтой, а температура тела значительно повышается.
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