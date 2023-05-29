Для примирения сторон: как в старой России появился низовой судебный орган

Преобразования носили в целом либеральный характер по образцу Европы. Однако реформа привнесла многие недостатки, которые отмечали современники уже в начале XX века. Это сложный, запутанный, многоступенчатый характер судебных инстанций. О том, на каком уровне иерархии они находятся, не понимали порой даже сами судьи.