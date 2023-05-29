Для примирения сторон: как в старой России появился низовой судебный орган

29 мая 1867 года в России в ходе судебной реформы императора Александра ІІ был введен институт выборных мировых судей. Мировые судьи заменили собой уездные, надворные и словесные суды при полицейских участках.
Их главной задачей было примирение конфликтующих сторон в незначительных делах. При этом участие присяжных не допускалось.
Реформа продолжалась вплоть до 1899 года и полностью изменила судебную систему России, избавив ее от сословного характера. Мировые суды стали самой низшей инстанцией, первичной ячейкой новых правовых отношений.
Преобразования носили в целом либеральный характер по образцу Европы. Однако реформа привнесла многие недостатки, которые отмечали современники уже в начале XX века. Это сложный, запутанный, многоступенчатый характер судебных инстанций. О том, на каком уровне иерархии они находятся, не понимали порой даже сами судьи.
Судебная волокита, вытекавшая из вышесказанного, бывали случаи, когда дела рассматривались 20 лет.
Сильное влияние на суды имели местные власти — губернаторы и т.п.
Все еще сохранялся сословный характер суда. Крестьяне-общинники вообще были выведены из судебной системы, их судила-рядила община-мир. Этот пережиток был преодолен только в годы аграрной реформы премьер-министра Петра Столыпина.
Тем не менее мировые суды были самыми скорыми и незабюрократизированными. Мирили в них быстро, стараясь выносить решения, по правде.