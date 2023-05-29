Один человек погиб в результате обстрела поселка Михайловка Запорожской области со стороны ВСУ

Еще один человек получил ранение. До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские боевики обстреляли Михайловку из тяжелого вооружения. Удары начали наносить около 12:00, всего было зафиксировано не менее трех взрывов.