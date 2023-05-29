Один человек погиб в результате обстрела поселка Михайловка Запорожской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Михайловка в Запорожской области. В результате атаки со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили в администрации Энергодара.
Еще один человек получил ранение. До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские боевики обстреляли Михайловку из тяжелого вооружения. Удары начали наносить около 12:00, всего было зафиксировано не менее трех взрывов.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли городской округ Шебекино в Белгородской области. В этот момент в населенный пункт приехал губернатор региона Вячеслав Гладков. Машина чиновника попала под обстрел, в результате чего Гладков не смог выйти из автомобиля, сообщал «Ридус».