Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями флота

Ранее тренировка приемов эвакуации прошла на базе Курской городской больницы №6. Сотрудники ГУ МЧС России по области, представители регионального минздрава, а также нескольких других служб и ведомств отрабатывали спасение пациентов и персонала после условного возгорания в одном из помещений медучреждения.