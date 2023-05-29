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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями флота

Общество
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями флота

Черноморский флот 29 мая на Северном и Южном молу и в бухте Казачья проводит учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, которые включают в себя практическую стрельбу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Согласно распространенному сообщению, в городе могут быть слышны громкие звуки из-за тренировки. Глава населенного пункта заверил, что в самом Севастополе ситуация спокойная. Следует отметить, что подобная подготовка Черноморского флота проходит практически каждую неделю.

Ранее тренировка приемов эвакуации прошла на базе Курской городской больницы №6. Сотрудники ГУ МЧС России по области, представители регионального минздрава, а также нескольких других служб и ведомств отрабатывали спасение пациентов и персонала после условного возгорания в одном из помещений медучреждения.
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