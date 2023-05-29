Главный тренер немецкого ФК «Бавария» Тухель не уйдет из клуба после увольнения Кана и Салихамиджича

В субботу, 27 мая, команда переиграла «Кельн» во встрече 34-го тура Бундеслиги и в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу. Выездной матч на стадионе «Райн-Энерги» закончилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Тухеля.