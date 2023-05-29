Спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов обрушенного дома в ЛНР

Сотрудники экстренных служб освободили пенсионерку из-под рухнувшей стены аварийного дома в городе Красный Луч. Об этом пишет «Подмосковье Сегодня».
Стена аварийного здания рухнула на 62-летнюю женщину в городе Красный Луч. Сотрудникам МЧС пришлось вручную разбирать кирпичи, чтобы не допустить дальнейшее обрушение дома.
Вскоре пенсионерку успешно освободили из-под завалов разрушенной стены и доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи. Состояние пострадавшей не уточняется.
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