Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов обрушенного дома в ЛНР

Происшествия
Спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов обрушенного дома в ЛНР

Сотрудники экстренных служб освободили пенсионерку из-под рухнувшей стены аварийного дома в городе Красный Луч. Об этом пишет «Подмосковье Сегодня».

Стена аварийного здания рухнула на 62-летнюю женщину в городе Красный Луч. Сотрудникам МЧС пришлось вручную разбирать кирпичи, чтобы не допустить дальнейшее обрушение дома.

Вскоре пенсионерку успешно освободили из-под завалов разрушенной стены и доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи. Состояние пострадавшей не уточняется.

Ранее сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили школьника из болота в Иркутской области. Мальчик застрял, когда хотел сократить путь из школы домой.
лнр спасатели завалы пенсионерка
Военкоры ФАН